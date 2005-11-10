Ufficiale Un altro ex italiano all'Amedspor: arriva in prestito Orban dall'Hoffenheim

Il club della capitale del Kurdistan turco dopo l'ex viola Lafont fra i pali accoglie anche l'ex attaccante dell'Hellas Verona

Dopo l'esperienza all'Hellas Verona, dove ha messo a segno sette reti in 28 presenze, per l'attaccante Gift Orban ci sarà un'esperienza in Turchia con la maglia del nepromosso Amedspor, club che ha sede in quella che è considerata la capitale del Kurdistan turco. Qui troverà un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano come il portiere Lafont tesserato nei giorni scorsi.

Il comunicato dell'Hoffenheim sul prestito di Orban

Il club di Bundesliga TSG Hoffenheim e la squadra turca Amed SFK hanno raggiunto un accordo per il prestito dell'attaccante Gift Orban. Il ventiquattrense nigeriano si trasferirà nella massima serie della Süper Lig per la prossima stagione.

Un nuovo inizio dopo un anno in Italia: l'attaccante del TSG Hoffenheim Gift Orban si trasferirà in Turchia dopo il prestito al Verona. "Dopo le sue ottime prestazioni in zona gol con l'Hellas Verona, abbiamo ricevuto diverse offerte per lui. Insieme, abbiamo deciso per il trasferimento all'Amed SFK, dove potrà dimostrare le sue qualità in un campionato altamente competitivo", afferma Paul Pajduch, direttore sportivo della prima squadra del TSG Hoffenheim.

L'accordo di prestito appena concluso con il club Amed SFK di Diyarbakir prevede un'opzione di acquisto successiva, che può trasformarsi in obbligo di riscatto a determinate condizioni. L'attaccante nigeriano, che si è trasferito dall'Olympique Lione all'Hoffenheim nel gennaio 2025, ha segnato quattro gol in 13 presenze in Bundesliga con il TSG.

Nella scorsa stagione, Gift Orban ha giocato in prestito in Serie A, dove ha realizzato sette gol e fornito tre assist in 28 presenze con l'Hellas Verona. Nonostante i suoi dieci punti da marcatore, il Verona non è riuscito a evitare la retrocessione.