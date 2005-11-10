Ufficiale Ajax, il giovane Rijkhoff rinnova fino al 2028. Giocherà nell'Andorra di Gerard Piquè

L'attaccante classe 2005, dopo 19 gol in 44 gare con l'Almere City si trasferisce in Spagna per difendere i colori della squadra il cui proprietario è l'ex difensore del Barcellona

Dopo una stagione positiva con la maglia dell'Almere City, 19 reti in 44 presenze, per il giovane centravanti Rijkhoff c'è un nuovo prestito, questa volta in Spagna. Il classe 2005 infatti andrà a rinforzare la rosa dell'Andorra il cui proprietario è l'ex difensore del Barcellona e delle Furie Rosse Gerard Piquè.

La nota dell'Ajax

L'Ajax ha raggiunto un accordo con l'FC Andorra per il prestito di Julian Rijkhoff. L'attaccante ventunenne sarà ceduto in prestito al club, che milita nella seconda divisione spagnola, per la stagione in corso, fino all'estate del 2027. L'accordo di prestito prevede un'opzione di riscatto per l'FC Andorra. Inoltre, il contratto di Rijkhoff con il club di Amsterdam è stato prolungato di un anno, arrivando fino al 30 giugno 2028, con un'opzione per un'ulteriore stagione.

La carriera di Rijkhoff

Rijkhoff (Purmerend, 25 gennaio 2005) è arrivato dal Borussia Dortmund nell'inverno del 2024. L'attaccante, cresciuto nel settore giovanile dell'Ajax, ha fatto il suo debutto ufficiale con l'Ajax 1 il 15 febbraio 2024 nella partita casalinga contro l'FK Bodø/Glimt in UEFA Europa Conference League. In totale, ha disputato undici partite con la prima squadra. Nella scorsa stagione, Rijkhoff ha giocato in prestito all'Almere City FC.