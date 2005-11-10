Ufficiale
Marsiglia, c'è il rinnovo del centrocampista Kamissoko: ha firmato fino al 2029
TUTTOmercatoWEB
Il Marsiglia ha comunicato sui propri canali ufficiali la firma sul rinnovo del centrocampista classe 2004 Nouhoum Kamissoko.
"Il nostro centrocampista maliano, Nouhoum Kamissoko, ha firmato un prolungamento di contratto con l'Olympique de Marseille fino al 2029. - su legge in una nota - Nouhoum Kamissoko, centrocampista maliano di 21 anni, arrivato nell'estate del 2023 dall'Académie des Etoiles de Mandé, ha firmato un prolungamento di contratto con l'Olympique de Marseille. Il suo impegno è valido fino a giugno 2029".
Articoli correlati
Altre notizie Calcio estero