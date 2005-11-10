Ufficiale Il Malaga rinforza la corsia sinistra: arriva José Salinas dall'Espanyol

Il classe 2000 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di riscatto a favore degli andalusi

Nuovo innesto sulla corsia mancina per il Malaga che ha annunciato l'ingaggio di "José Salinas in prestito con diritto di riscatto. Il difensore arriva dall'RCD Espanyol per la stagione 2026/27. Il calciatore, dopo aver superato le visite mediche e aver siglato il suo contratto con la Rosaleda, si unisce immediatamente alla squadra nel pieno della preparazione precampionato.

La carriera di Salinas

José Salinas Morán (Alicante, 2000) è un giovane terzino sinistro che ha completato il suo percorso di crescita nelle giovanili della squadra della sua città natale, l'Elche CF. Ha esordito con la prima squadra in Copa del Rey durante la stagione 2020/21, mentre giocava ancora nella squadra riserve dell'Elche.

Nella stagione 2021/22, Salinas è stato ceduto in prestito dall'Elche all'Unionistas de Salamanca, dove ha mostrato notevoli doti offensive, segnando 6 gol in 37 partite nella Primera Federación. La successiva stagione 2022/23, sempre in prestito, si è distinto con il CD Mirandés nella LALIGA HYPERMOTION, disputando 41 delle 42 partite di campionato (tutte da titolare, 39 delle quali per intero) e segnando 2 gol.

Nelle due stagioni successive, tornato all'Elche CF, ha collezionato altre 60 presenze in seconda divisione, ottenendo una brillante promozione in LALIGA EA SPORTS nella stagione 24/25. La scorsa stagione, 25/26, ha firmato per l'RCD Espanyol, debuttando nella massima serie con il club che detiene i suoi diritti federativi.

Dopo gli arrivi di Fernando Calero, Juan Cruz e Carlos Dotor, José Salinas diventa il quarto rinforzo estivo per il Málaga CF.

Il Málaga CF augura a José Salinas buona fortuna per la sua nuova avventura con il club nella stagione 2026/27. Benvenuto a Málaga!