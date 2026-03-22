Carabao Cup, 2 gol in finale con il City. O'Reilly a 21 anni: "Ero quasi incredulo, vi spiego"

I migliori quattro minuti della sua vita. "Un weekend di compleanno bellissimo, un ottimo weekend...", ha dichiarato con il sorriso stampato in faccia e una gioia incontenibile chi come il 21enne Nico O'Reilly, cresciuto sempre e solo scuola Manchester City fino alla prima squadra, ha deciso da solo la finale di Carabao Cup 2026 contro l'Arsenal.

Una doppietta da urlo per il terzino inglese che ha parlato così, dopo aver ricevuto il premio di MVP della partita, ai microfoni di Sky Sports UK: "È una sensazione incredibile. Vincere una finale, battere questa squadra sapendo quanto sono forti... Dobbiamo ripartire da qui, ci darà un ottimo slancio. Sono entusiasta per oggi". E ha aggiunto: "Ero quasi incredulo nel vedere tutti i tifosi esultare così quando ho segnato quei gol. Davvero una bella sensazione e un fantastico weekend di compleanno".

Riguardo a chi fosse a Wembley a sostenerlo: "Oggi è venuta tutta la mia famiglia. Sono tutti in tribuna e so che saranno felicissimi. Non vedo l'ora di festeggiare con loro". Mentre sul fiuto per il gol avuto per la doppietta: "Fin da ragazzino ho sempre giocato a centrocampo, inserendomi sempre in area e segnando gol. Riuscire a farlo a livello professionistico e ai massimi livelli è un bene per me e aggiunge gol al mio repertorio. Una sensazione fantastica".