La Carabao Cup è di Guardiola: due gol del 21enne O'Reilly, il City batte l'Arsenal 2-0
Pep Guardiola si prende il primo trofeo della stagione in palio, la Carabao Cup. Piegato l'Arsenal 2-0 da un Manchester City trascinato a sorpresa dal 21enne originato nell'Academy di casa, Nico O'Reilly. La finale di Wembley la decide quindi l'inglese classe 2005 che ha punito Kepa dopo un errore clamoroso e pallone sfuggito sui piedi dell'autore della doppietta giornaliera.
Un gol di testa da distanza ravvicinata, poi la ripetizione della rete personale appena 4 minuti dopo: l'Arsenal è rimasto sotto shock e con un traversone da terzino (Nunes) a terzino (O'Reilly) il Manchester City ha chiuso i giochi 2-0 al 64'. Il primo avvincente duello tra prima e seconda forza della Premier League finisce dunque con un rilevante successo di Guardiola & co. Le prime due della classe potrebbero tranquillamente sfidarsi per tutti e tre i trofei nazionali, ma il primo colpo di marzo davanti a 90mila spettatori l'ha battuto il City.
Risultato finale
Arsenal - Manchester City 0-2
O'Reilly 60'-64' (M)