Ufficiale Carlos Vela si ritira dal calcio. Griezmann e gli altri ex compagni: "Grazie Carlitos mio"

Il messicano Carlos Vela ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato con un messaggio sui social media. Portato in Europa dall'Arsenal, ha vestito le maglie di Osasuna, West Bromwich e Real Sociedad prima di approdare al Los Angeles FC nel 2018. Quando venne prelevato dai Gunners le aspettative sulla sua crescita erano alte, soprattutto dopo che si era preso gli onori della cronaca fin dalla vittoria al Mondiale Under 17 nel 2005 con il suo Messico.

"Nel corso della mia carriera ho vissuto momenti davvero speciali" - ha scritto - ", ma è giunto il momento di ritirarmi ufficialmente dal calcio professionistico. Non ci sono parole sufficienti per esprimere la mia gratitudine alla mia famiglia, a tutti i club che mi hanno dato questa opportunità e ai tifosi per il loro sostegno e affetto. Grazie. Carlos".

Con la nazionale messicana ha giocato 72 partite, segnando 19 gol. È stato convocato per i Mondiali del 2010 e del 2018, in entrambi i casi il Messico è stato eliminato agli ottavi di finale.

I saluti degli ex compagni

Uno dei primi a rispondere al suo annuncio è stato Antoine Griezmann, con cui ha formato un duo formidabile nella Real Sociedad: "Ti voglio così tanto bene, Carlitos mio! Grazie per la tua amicizia!" , ha scritto il francese. Geronimo Rulli ha replicato: "Tete, quanto è stato meraviglioso condividere tre anni con te. Senza dubbio, quello che verrà sarà meglio di quello che sta finendo". Memo Ochoa poi ha aggiunto: "È stato un onore condividere il campo con te, Caki!!! Sei sempre una stella!! Ci mancherai in campo". Anche l'ex Fiorentina Cristian Tello lo ha tributato: "Congratulazioni per la tua spettacolare carriera, amico mio. È stato un piacere condividere lo spogliatoio con te e divertirmi al tuo fianco! Ti auguriamo il meglio, famiglia."