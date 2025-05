Ufficiale Il Como 1907 sbarca in Serie B: acquistato il titolo sportivo del Chievo Women

!A seguito dell’approvazione da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Como 1907 conferma l’acquisizione del titolo sportivo del “Chievo Verona Women FM S.S.D. A.R.L.” e che la Prima Squadra prenderà parte al campionato di Calcio di Serie B Femminile 2025/2026". Con questa nota la società lariana ha annunciato quanto era emerso nei giorni scorsi: ovvero l'iscrizione della squadra - che in questa stagione ha giocato in Eccellenza senza riuscire a conquistare la promozione in Serie C - al prossimo campionato cadetto tramite l'acquisto del titolo sportivo del l H&D Chievo Women.

Una mossa non nuova nel mondo del calcio femminile, che permetterebbe al Como di salire di due categorie (dall’Eccellenza attuale appunto alla Serie B) in un colpo solo dopo una stagione conclusa al di sotto delle attese che però non ha messo un freno all’ambizione di un club che punta a replicare quanto fatto nel calcio maschile con il Como portato prima in Serie A e poi a una salvezza tranquilla in questa stagione.

Le ambizioni del club lariano, che non va confuso con il Como Women che già milita in Serie A Femminile, sono confermate dal fatto che la dirigenza abbia scelto come consulente la leggenda statunitense Heather O’Reilly che in passato aveva parlato così del progetto: “Spero di continuare a ispirare la comunità e a rappresentare nel modo migliore la città di Como. Il nostro obiettivo è vincere e diventare leader nel calcio femminile in Italia”.