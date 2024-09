Ufficiale Un clamoroso ritorno a 35 anni: Carlos Vela firma ancora per il Los Angeles FC

Carlos Vela sembrava aver dato l'addio al Los Angeles FC nel 2023 dopo ben 5 anni, ma il messicano ci ha ripensato. A quasi un anno di distanza dall'ultima gara, l'attaccante ha firmato nuovamente con il club americano fino al termine del 2024, con un'opzione per rinnovare fino al 2025. Di seguito il comunicato:

"È l'impiegato numero uno, il primo e più importante giocatore nella storia del club. Negli ultimi sette anni Carlos Vela è diventato molto di più. La storia del ritorno di Vela all'LAFC, tuttavia, deve iniziare dall'inizio, quando la nuova squadra sportiva professionistica di LAFC non aveva nemmeno maglie o uno stadio. Perché il suo rinnovo questa settimana è così rilevante per il club e i suoi progressi? Tutto inizia con la sua conferenza stampa originale del 12 agosto 2017, quando Vela disse alla folla riunita: 'Vogliamo essere i migliori. Ecco perché sono qui'. L'arrivo di Vela a Los Angeles nel 2017 ha dato una stella all'LAFC. La squadra più nuova della lega non poteva essere ignorata con un giocatore della sua statura nel suo roster. Ha dato legittimità al club e un collegamento immediato con una città che insiste sui campionati. La comunità latina di Los Angeles, composta da diversi milioni di persone, lo conobbe quando era adolescente, quando faceva parte della 'Generazione d'oro' della nazionale messicana, un promettente gruppo di ragazzi che vinse la Coppa del Mondo Under 17 nel 2005, il primo titolo mondiale nella storia del paese.

Quando Vela arrivò a Los Angeles portò con sé la speranza che l'LAFC potesse vincere immediatamente. Riscattò quella speranza, conducendo la sua nuova squadra a una gara di playoff nella sua prima stagione. La speranza divenne convinzione, che alla fine divenne aspettativa, il Black & Gold Standard, che Vela sostenne più e più volte, partita dopo partita, trofeo dopo trofeo, durante le sue prime sei stagioni a Los Angeles. E ora è tornato per la fine della stagione 2024 e forse, si spera, per la stagione 2025. Il giocatore e leader di livello mondiale che è stato abbastanza audace da puntare alle vette più alte fin dall'inizio e abbastanza brillante da portarci l'LAFC, vuole di più. Il suo impatto in campo è leggendario. Da quando ha giocato la sua prima partita di campionato nel 2018, nessun giocatore della MLS ha registrato più gol e assist combinati dei 137 di Vela, anche se ha saltato la maggior parte di questa stagione. Il giocatore più vicino, l'elettrico Josef Martinez, è 27 dietro di lui.

Nessun club MLS ha più vittorie, punti o gol dell'LAFC da quando Vela è entrato a far parte del club prima della sua stagione inaugurale. È il giocatore più responsabile di tutto questo. Tuttavia, la sua eredità più originale e duratura è il legame che ha creato tra il club e la sua tifoseria, che, fin dai primi giorni, si è trasformato nella cultura dei tifosi e nell'esperienza del giorno della partita più rumorosa, più nota e più diversificata negli Stati Uniti e in Canada. L'accordo vincolante che Vela ha stretto con la gente di Los Angeles ('Vogliamo essere i migliori. Ecco perché sono qui') è vivo oggi come lo era quando indossava un casco e passeggiava nel cantiere che sarebbe diventato il campo di casa dell'LAFC. All'epoca, credeva che questo nuovo club stesse costruendo qualcosa di più potente di un roster, più duraturo di uno stadio di mattoni, malta e acciaio. Vela ha anche contribuito a rendere l'LAFC una meta per le star del calcio internazionale che cercano di indorare la propria carriera a Los Angeles. È stato il primo della serie di calciatori iconici ad unirsi all'LAFC dopo che i loro nomi erano diventati noti a tutti gli appassionati di calcio del mondo: Vela, Bale, Chiellini, Lloris, Giroud. Chi sarà il prossimo? Per ora, e ancora una volta, Vela è l'aggiunta di grande nome. A 35 anni non è tra i tre giocatori più anziani dell'LAFC. Si impegnerà per raggiungere la piena forma fisica senza fretta, avendo contribuito a gettare le basi per il forte e profondo roster dell'LAFC del 2024, che è pronto per un'altra lunga corsa ai playoff.

La sua aggiunta sottolinea l'impegno del club nel vincere trofei. Non quelli individuali, come l'MVP, la Scarpa d'oro e tutti gli altri gingilli sulla mensola di Vela. Se lo chiedete a Vela, la ricompensa più grande che ha ottenuto con l'LAFC pesa 43 libbre, è fatta di argento sterling e oggi si trova nello stadio che ha visitato per la prima volta quando era solo un pezzo di ghiaia e un sogno. Vela, ricordate, è la parola spagnola per candela: una piccola fiamma che brucia da sola in un vuoto nero. Anche prima che Vela sollevasse il trofeo della MLS Cup del 2022 con i suoi compagni di squadra, lui e il suo club avevano trasformato quel tremolio in un inferno. Uno che non ha ancora finito di imperversare".