Ufficiale Deportivo Alavés, la salvezza anticipata regala il rinnovo a mister Luis Garcia Plaza

vedi letture

Il Deportivo Alavés e mister Luis García Plaza hanno raggiunto un accordo per prolungare il contratto dell'allenatore madrileno fino al 30 giugno 2026.

Il comunicato ufficiale dell'Alavés

"Luis García Plaza (Madrid, 1/12/1972) è arrivato a Vitoria-Gasteiz nell'estate del 2022, con l'obiettivo di riportare la squadra babazorro in Prima Divisione. Dopo una stagione impegnativa, durata 46 partite (42 di campionato regolare e 4 di playoff), la squadra albiazul si è assicurata la promozione in massima serie al Ciutat de València.

Nell'attuale campagna, con García Plaza ancora una volta alla guida della panchina del Babazorro, la squadra di Gasteiztarra è sempre rimasta fuori dai posti di retrocessione e ha raggiunto comodamente la zona salvezza, a quattro partite dalla fine. Come allenatore dell'Alaves, il tecnico ha finora collezionato 90 partite nelle due stagioni in cui è stato in carica al Mendizorrotza, 36 delle quali nella EA SPORTS LIGA, con un bilancio di 38 vittorie, 25 pareggi e 27 sconfitte. Il Deportivo Alavés e Luis García Plaza firmano ora un nuovo contratto di due stagioni, suggellando così il loro impegno per il futuro per il consolidamento del progetto nell'élite del calcio nazionale”.