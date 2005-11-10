Chelsea, vittoria e apprensione per Martinez: battuto l'Everton 2-0, doppietta di Neto
Michele Pavese
Il Chelsea conquista tre punti importanti in Premier League, ma la vittoria contro l'Everton è arrivata anche attraverso momenti di grande apprensione per le condizioni di Emiliano Martinez. I Blues di Xabi Alonso si impongono per 2-0 grazie alla doppietta di Pedro Neto, protagonista assoluto della sfida, ma nel finale l'attenzione si è spostata sul portiere argentino, costretto a lasciare il campo in barella dopo un duro scontro di gioco.
Per Xabi Alonso arriva così il secondo successo consecutivo in campionato e un altro passo avanti nella crescita della squadra. Grazie a questi tre punti, il Chelsea sale momentaneamente al quarto posto in classifica.
Il programma della settima giornata di Premier League
Sabato 17 ottobre
Everton-Chelsea 0-2
Brentford-Liverpool
Fulham-Hull City
Manchester City-Ipswich
Newcastle-Aston Villa
Domenica 18 ottobre
Bournemouth-Sunderland
Brighton-Crystal Palace
Leeds-Manchester United
Nottingham Forest-Arsenal
Lunedì 19 ottobre
Tottenham-Coventry
CLASSIFICA
Manchester City 18
Arsenal 15
Brighton 13
Chelsea 13
Brentford 10
Everton 10
Leeds 9
Hull City 9
Liverpool 9
Ipswich 9
Newcastle 8
Crystal Palace 7
Manchester United 6
Coventry 6
Nottingham Forest 5
Aston Villa 5
Sunderland 4
Bournemouth 3
Tottenham 3
Fulham 2