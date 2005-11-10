Prosegue la preparazione dell’Italia a Coverciano in vista dell’andata dello spareggio per i Mondiali contro la Finlandia in programma martedì a Helsinki (ore 17:30, diretta su Rai 2). Nella giornata di oggi dal ritiro ha parlato la centrocampista Giulia Dragoni che ha analizzato così la sfida: “Ci aspettiamo una partita tosta e fisica. Saranno 90 minuti molto impegnativi dal punto di vista tattico e atletico. Stiamo ovviamente studiando le avversarie, concentrandoci però maggiormente su noi stesse, con la consapevolezza che se giochiamo come sappiamo potremo toglierci delle grandi soddisfazioni”.

Importante conquistare la qualificazione al Mondiale

La centrocampista del Chelsea ha poi parlato dell’obiettivo qualificazione che le permetterebbe di giocare il secondo Mondiale ad appena 20 anni: “Sarebbe veramente importante centrare la qualificazione, per noi e per tutto il movimento, che riceverebbe così tutta l’attenzione che merita. - prosegue Dragoni come riporta il sito della FIGC - Sentiamo la responsabilità sulle spalle, ma ce la prendiamo con piacere, perché sappiamo che tutti i sacrifici fatti da noi e dalle calciatrici del passato potrebbero essere ripagati a breve”.

“Sono cresciuta e mi diverto come sempre. - conclude la classe 2006 - Sarebbe un vero privilegio poter disputare un altro Mondiale: per ottenere il pass per il Brasile servirà un’Italia tutta personalità e coraggio”.