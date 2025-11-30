Chi tiene il passo del PSV? I risultati in Eredivisie e la classifica aggiornata
Prosegue la 14^ giornata dell'Eredivisie, iniziata ieri con la vittoria per 2-1 dello Zwolle sull'Heerenveen. Nella giornata di oggi l'Excelsior si è imposto 1-0 sul NAC grazie a una rete di Naujoks. Pareggio per 1-1 fra Fortuna Sittard ed Heracles (a segno Peterson per i padroni di casa, Hornkamp per gli ospiti). Vittoria per 3-1 del NEC sullo Sparta Rotterdam (doppietta di Ogawa e rete di Ouaissa per il NEC, gol di Lauritsen per lo Sparta Rotterdam).
Domani tocca alle cape della classe, che si contendono la vetta. Vediamo di seguito il programma completo di giornata con i risultati e la classifica aggiornata.
I risultati della 14^ giornata in Eredivisie
Zwolle-Heerenveen 2-1
Excelsior-NAC 1-0
Fortuna Sittard-Heracles 1-1
NEC-Sparta Rotterdam 3-1
In programma domenica 30 novembre
PSV-Volendam
Go Ahead Eagles-Utrecht
Telstar-Feyenoord
Twente-AZ Alkmaar
Ajax-Groningen
La classifica aggiornata in Eredivisie
1. PSV 34
2. Feyenoord 28
3. AZ 24
4. NEC 24*
5. Utrecht 20
6. Ajax 20
7. Groningen 20
8. Fortuna Sittard 18*
9. Twente 17
10. Heerenveen 17*
11. Sparta Rotterdam 17*
12. Go Ahead Eagles 16
13. Excelsior 16*
14. Zwolle 16*
15. Volendam 14
16. Heracles 13*
17. NAC 12*
18. Telstar 10
*una partita giocata in più
