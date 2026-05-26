Ufficiale Dopo soli 5 mesi finisce l'esperienza di Tomiyasu all'Ajax: "Avrei voluto dare di più"

L’avventura di Takehiro Tomiyasu all’Ajax si è conclusa dopo appena cinque mesi. Il difensore giapponese, arrivato ad Amsterdam lo scorso gennaio dopo la risoluzione consensuale del contratto con l’Arsenal, ha salutato il club olandese con un lungo e sentito messaggio pubblicato sui propri canali social. Un’esperienza breve e condizionata dai problemi fisici che lo avevano già tormentato negli ultimi anni. Dopo quasi dodici mesi di stop a causa di un grave infortunio al ginocchio e oltre cinque mesi trascorsi senza squadra, Tomiyasu aveva scelto l’Ajax per rilanciare la propria carriera, firmando un contratto fino al termine della stagione, ma è riuscito a collezionare soltanto nove presenze per un totale di 236 minuti giocati prima della scadenza dell’accordo.

Nel messaggio d’addio, il nazionale giapponese non ha nascosto la propria delusione per come si è conclusa la sua parentesi nei Paesi Bassi: "Sono stati solo cinque mesi, ma voglio ringraziare tutti coloro che sostengono l’Ajax. Ovviamente non è stata la stagione che volevamo e nessuno può essere soddisfatto di come si è conclusa". Tomiyasu ha poi rivolto uno sguardo critico alla propria esperienza personale, ammettendo di non essere riuscito a dare il contributo che avrebbe desiderato: "Sono arrivato a gennaio dopo un lunghissimo percorso di riabilitazione. Volevo dare molto di più a questo club. Avrei dovuto fare molto di più per l’Ajax, ma le cose non sono andate come speravo".

Nonostante l’amarezza, il difensore ha speso parole di grande stima per la società olandese e per il suo settore giovanile: "Questo club continua a produrre tantissimi giocatori di talento e sono convinto che tornerà presto dove merita di stare". Il 27enne ha poi ringraziato compagni di squadra, staff tecnico e tifosi per il sostegno ricevuto durante questi mesi: "Grazie a tutti i giocatori e ai membri dello staff, è stato un piacere lavorare con voi. E un ringraziamento speciale ai tifosi: non dimenticherò mai il calore con cui mi avete accolto e il vostro costante supporto. Grazie ancora e chissà, magari ci rivedremo in futuro".

Nonostante una stagione segnata da pochissimo minutaggio, il CT del Giappone, Hajime Moriyasu, ha comunque deciso di puntare su di lui per il Mondiale 2026, inserendolo nella lista dei 26 convocati. Nel frattempo Tomiyasu è tornato svincolato e valuterà le prossime opportunità di mercato, con l'obiettivo di lasciarsi definitivamente alle spalle i problemi fisici che ne hanno frenato il percorso nelle ultime stagioni.