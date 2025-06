Ufficiale Clamoroso Botafogo, John Textor esonera Renato Paiva dopo il k.o. col Palmeiras

Il terremoto in casa Botafogo non si è fatto attendere. All’indomani della sconfitta per 1-0 contro il Palmeiras negli ottavi di finale della Coppa del Mondo per club (dopo i tempi supplementari), il patron americano John Textor ha annunciato l’esonero dell’allenatore Renato Paiva. La decisione è arrivata domenica sera, a poche ore dall’eliminazione che ha segnato un nuovo passo falso nel cammino della squadra brasiliana.

Paiva, nominato il 27 febbraio scorso al posto di Artur Jorge, ha guidato il club in 23 partite con un bilancio di 12 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte. Il momento più brillante della sua gestione resta senza dubbio l’inattesa vittoria sul Paris Saint-Germain (1-0), ottenuta nella fase a gironi del Mondiale per club il 19 giugno scorso. Un’impresa che, però, non è bastata a garantirgli la permanenza in panchina.

In una nota ufficiale, il club ha ringraziato il tecnico portoghese per il lavoro svolto, ricordando anche la qualificazione agli ottavi di Copa Libertadores e della Copa do Brasil. Ma l’aria è cambiata: dopo essersi temporaneamente defilato dalla gestione del Lione, club retrocesso in Ligue 2, Textor ha deciso di concentrarsi su Botafogo, avviando subito una svolta tecnica. "Stiamo cercando un allenatore che possa guidare il club verso la conquista della seconda Libertadores, del secondo titolo brasiliano e della prima Copa do Brasil della nostra storia", ha dichiarato la società.