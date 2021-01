Paiva: "J. Felix era impaziente di lasciare il Benfica, come B. Silva". Il jolly del City risponde piccato

vedi letture

Bernardo Silva si scaglia contro Renato Paiva, suo allenatore ai tempi del Benfica. Il motivo? In un'intervista, il tecnico ha paragonato la sua cessione a quella di Joao Felix, definendo entrambi i giocatori "impazienti di lasciare il Portogallo". La reazione del fantasista del Manchester City non si è fatta attendere ed è stata dura: "È un allenatore per il quale nutro molto rispetto e affetto, ma quello che dice non corrisponde alla realtà. La macchina del fango ha colpito ancora: mi hanno definito ingrato, ora sono impaziente. Aspetto il prossimo" .