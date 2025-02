Ufficiale Persa la Recopa, il Botafogo corre ai ripari: Renato Paiva è il nuovo allenatore

vedi letture

Cocente la sconfitta in finale contro il Racing Avellaneda, dopo essersi lasciato sfuggire la Recopa Sudamericana, il Botafogo cambia guida. Infatti, come ufficializzato dal club brasiliano nelle ultime ore, Renato Paiva è stato annunciato come nuovo allenatore: il tecnico portoghese, che vive a Rio de Janeiro, ieri era già presente allo Stadio Nilton Santos per assistere alla partita del Fogão contro la formazione argentina al fianco di John Textor, il proprietario del club.

Il Fogão era senza allenatore da più di un mese, da quando Artur Jorge se n'è andato all'Al-Rayyan in Qatar, lo scorso 3 gennaio. Renato Paiva, mister di 54 anni, era "disoccupato" da dicembre, quando aveva lasciato il Toluca, in Messico. In Brasile, l'allenatore aveva già guidato il Bahia nel 2023.

Il comunicato ufficiale

"Renato Paiva è il nuovo allenatore del Botafogo. L'allenatore portoghese, di 54 anni, è stato scelto per dare continuità al progetto della squadra alvinegra. Il contratto è di due anni e la conferenza stampa di presentazione si terrà venerdì (28), alle 13:00, allo Stadio Nilton Santos. Renato Paiva ha iniziato la sua carriera nel calcio con un lungo e vincente periodo nelle categorie giovanili del Benfica, dove ha lavorato per 15 anni e ha dato un grande contributo allo sviluppo di giovani talenti. L'allenatore ha anche avuto una parentesi nel calcio brasiliano, dove ha vinto il trofeo del Campionato Baiano con il Bahia nel 2023. Il suo ultimo incarico è stato con il Toluca, in Messico".