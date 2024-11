Ufficiale Clamoroso Marcelo: rompe l'accordo con il Fluminense dopo lo scontro con Menezes

Una crepa insanabile, è evidente. Oltre ad attraversare un periodo negativo della sua carriera, adesso Marcelo è rimasto senza squadra. Il laterale sinistro brasiliano, infatti, di comune accordo con il Fluminense ha ufficialmente rescisso il suo contratto.

Questo proprio in seguito a quanto accaduto con il suo allenatore, Mano Menezes, a bordo campo prima di entrare in campo al minuto 45 del secondo tempo contro il Gremio: le telecamere hanno pizzicato il diverbio tra i due e la decisione severa del tecnico di rimandare in panchina l'ex Real Madrid. Avrei messo Marcelo in quel momento, ma ho sentito qualcosa che non mi è piaciuto e ho cambiato idea. Ho messo John Kennedy", ha dichiarato Menezes al termine della partita.

Il comunicato ufficiale

"Il Fluminense FC e Marcelo Vieira comunicano la conclusione del contratto in comune accordo tra le parti. Formatos nelle categorie giovanili, Marcelo è tornato al Fluminense nel 2023, partecipando alla conquista dei titoli del Campionato Carioca 2023, della Conmebol Libertadores 2023 e della Recopa 2024. I legami istituzionali e affettivi tra il Fluminense e Marcelo rimangono intatti. Il nome dell'atleta è stato recentemente immortalato nello stadio del centro di allenamento di Xerém. Il Fluminense ringrazia Marcelo e continuerà, come sempre, a fare il tifo per il suo successo in tutte le sue sfide".