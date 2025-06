Ufficiale Due anni al Betis, ma Collado lascia l'Europa: l'Al-Shamal paga 2 milioni per averlo

Il Betis ha ufficializzato la cessione di Alex Collado all'Al-Shamal. L’operazione diventerà effettiva nella prima settimana del mese di luglio per motivi burocratici, riferisce Marca, e si attesta intorno ai 2 milioni di euro. L'ala destra spagnola era stata acquistata dal club verdiblanco nell’estate del 2023 e adesso, dopo due anni, è pronto a sperimentare una nuova avventura in Qatar.

Ha collezionato diversi prestiti in Arabia Saudita in carriera e ora conclude definitivamente il suo legame con il club spagnolo per iniziare una nuova fase della sua carriera all'Al-Shamal. Il Barcellona guadagnerà una piccola parte del trasferimento: il Betis aveva acquistato Collado durante la gestione di Ramón Planes come direttore sportivo e venne subito ceduto in prestito.

Durante il suo periodo in Arabia Saudita, Alex Collado ha registrato buone statistiche. Prima con l’Al-Okhdood, squadra con cui ha giocato 34 partite ufficiali (33 nella Saudi Pro League e una nella King's Cup), segnando quattro gol e fornendo quattro assist. Nella stagione appena conclusa, con l’Al-Kholood, ha disputato 30 partite (29 nella Saudi Pro League e una nella King's Cup), segnando cinque gol e fornendo tre assist. Ora si prepara a iniziare una nuova tappa della sua carriera professionale in Qatar.