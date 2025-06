Ufficiale Colonia, ufficializzato Lukas Kwasniok come nuovo allenatore

Il Colonia ha ufficializzato l’arrivo del nuovo tecnico Lukas Kwasniok per la stagione 2025-26. Di seguito il comunicato ufficiale:

Lukas Kwasniok assumerà la carica di allenatore dell'1. FC Köln per la stagione 2025-26. Il tecnico 43enne ha ottenuto ottimi risultati negli ultimi quattro anni con l'SC Paderborn 07 e ha firmato un contratto con l'FC Köln fino al 30 giugno 2028. Entrambi i club hanno concordato di non divulgare i dettagli del trasferimento.

Il direttore generale dell'FC Köln, Thomas Kessler, ha dichiarato: "Siamo molto lieti di aver ingaggiato Lukas Kwasniok come nuovo allenatore dell'1. FC Köln. Nel corso dei diversi anni trascorsi a Paderborn ha dimostrato in modo impressionante di saper gestire la squadra, giocare un calcio avvincente e vincente e promuovere i giovani giocatori. Il suo stile di gioco, la sua energia e la sua determinazione si sposano perfettamente con ciò che auspichiamo per l'FC Köln in Bundesliga. Durante le discussioni approfondite e intense con Lukas abbiamo avuto conferme sulle nostre impressioni: la sua personalità, la sua convinzione e il suo approccio si adattano all'1. FC Köln e a Colonia in generale. Siamo convinti di aver trovato l'allenatore giusto per proseguire lo sviluppo dell'FC Köln in Bundesliga e stabilizzarci a lungo termine".

Lukas Kwasniok non vede l'ora di affrontare il compito che lo attende: "Avevo pensato di prendermi una pausa, ma come mi ha contattato Thomas Kessler quei pensieri sono svaniti. È un club fantastico e un'enorme opportunità. Sarà un'emozione incredibile essere a bordo campo in Bundesliga con l'FC Bayern München. Vogliamo creare una vera e propria energia attorno al club".