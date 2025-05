Ufficiale Due partite, una promozione e ora l'addio. Il Colonia si separa da Friedhelm Funkel

vedi letture

Friedhelm Funkel, 71 anni, ha aiutato il Colonia a vincere le ultime due partite e a riportare la squadra in Bundesliga ma il club tedesco ha deciso di affidarsi a un nuovo allenatore per la prossima stagione.

"Oggi abbiamo condotto colloqui molto aperti e rispettosi con Friedhelm Funkel. Fin dall'inizio, i colloqui sono stati pieni di apprezzamento e si sono svolti alla pari", ha dichiarato il Direttore Sportivo del Colonia, Thomas Kessler . "Per trasparenza, abbiamo chiarito che, nell'ambito di un processo di reclutamento responsabile, avremmo avuto colloqui con altri potenziali candidati. Friedhelm ci ha detto di comprendere appieno la necessità di un simile processo per una posizione importante, ma ha deciso di non partecipare".

Kessler ha ringraziato Funkel: "Per la sua linea chiara e il suo contributo dato alla squadra gli siamo molto grati. Questo non cambierà in futuro. Abbiamo concordato di rimanere in stretto contatto per discutere di come Friedhelm possa portare la sua esperienza".