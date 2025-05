Ufficiale Il Colonia già al lavoro per la prossima stagione: dal Kaiserslautern ecco Ragnar Ache

Ragnar Ache indosserà la maglia del Colonia nella prossima stagione. L'attaccante 26enne lascia il Kaiserslautern e firma un contratto fino al 30 giugno 2029.

Il direttore sportivo del Colonia, Thomas Kessler, ha dichiarato: "Fin dai primi colloqui con Ragnar, avevo già la sensazione che si sarebbe adattato bene al nostro club, sia come persona che come giocatore. Non è solo un ottimo attaccante, ma anche una persona che si integrerà rapidamente nella squadra e migliorerà la qualità del nostro reparto offensivo. Per la nostra pianificazione, ricoprire questo ruolo era uno degli obiettivi principali. Sono davvero contento che siamo riusciti a portare a termine il trasferimento".

Ragnar Ache invece ha dichiarato: "Quando è arrivata la chiamata del Colonia, ho pensato semplicemente: 'Fantastico!'. Sono davvero felice che il trasferimento al Colonia sia andato a buon fine e non vedo l'ora di giocare qui al RheinEnergieSTADION. Nella mia ultima partita con il Kaiserslautern ho potuto vivere l'incredibile atmosfera che si crea tra i tifosi. Ora voglio scendere in campo da giocatore del Colonia e, si spera, poter sfoggiare regolarmente le mie esultanze".

Ragnar Ache è nato a Francoforte e si è trasferito nei Paesi Bassi con la sua famiglia all'età di 10 anni. Allo Sparta Rotterdam, è riuscito a passare dalle giovanili alla prima squadra, giocando 39 partite e segnando sette gol. Si è poi trasferito all'Eintracht Francoforte e in prestito al Greuther Fürth, prima di passare al Kaiserslautern due anni fa. Ha collezionato 20 presenze in Bundesliga (un gol) e 88 partite in Bundesliga 2 (41 gol) all'attivo. L'ex nazionale Under 21 della Germania ha anche fatto parte della squadra olimpica tedesca ai Giochi di Tokyo 2021.