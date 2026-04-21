Come si è ridotto il Wolverhampton? Tutti i motivi della retrocessione in Championship

Il destino ha voluto che fosse proprio Nuno Espirito Santo, l’eroe della promozione di otto anni fa, a sancire la caduta del Wolverhampton in Championship. Il pareggio ottenuto dal tecnico portoghese alla guida del West Ham ha condannato matematicamente la sua ex squadra con 5 giornate d’anticipo. Una retrocessione annunciata dopo un avvio shock da 6 sconfitte iniziali e un ultimo posto mai abbandonato, che porta il club ad avere uno dei peggiori punteggi (17) della storia della Premier League. Ma come sono arrivati a questo punto i Wolves?

Mercato fallimentare e investimenti bruciati

Una crisi generata da una strategia di mercato disastrosa: nel 2025 sono stati spesi oltre 150 milioni di sterline (172 milioni di euro circa) senza risultati. Le cessioni di pilastri come Cunha, Ait-Nouri e Semedo sono state compensate con scommesse prive di esperienza nel calcio inglese. I flop di Jhon Arias, Fer Lopez e Arokodare hanno bruciato i soldi di vendite di pezzi da novanta, a differenza di club come Brighton o Brentford. E se la scorsa stagione il Wolverhampton aveva flirtato con la zona rossa, stavolta è caduto nel baratro.

Difficile ricostruzione

La proprietà Fosun ha avviato una rivoluzione interna, rimuovendo lo storico presidente Jeff Shi in favore di Nathan Shi e licenziando l'area tecnica. L'allenatore Rob Edwards, nonostante qualche colpaccio tra Liverpool e Aston Villa, si trova a gestire le macerie di un gruppo demoralizzato. La nuova linea guida per la risalita sembra puntare sull'usato sicuro. L’obiettivo immediato è evitare un nuovo "doppio scivolone" giù, incubo già vissuto dal club nel 2012, per provare a ricostruire sulle ceneri di un sogno Champions ormai svanito.