Un po' di miele per De Zerbi. Le api del Brentford affondano il West Ham: chance per il Tottenham

Il Brentford batte con un 3-0 senza appello il West Ham e balzano al sesto posto in campionato, in piena zona Europa League. Un risultato che fa molto felice Roberto De Zerbi e il suo Tottenham, che domani sera in casa dell'Aston Villa ha la possibilità di uscire dalla zona retrocessione.

Nel resto delle gare andate in scena, il Newcastle ha superato in casa per 2-1 il Brighton grazie alle reti di Osula, Burn e Barnes. Termina 1-1,invece, la sfida tra Wolverhampton e Sunderland, con la formazione ospite che dopo essere passata in vantaggio al 17' grazie al gol di Mukiele è rimasta in dieci per il rosso diretto a Ballard ed è stata raggiunta nella ripresa dal pareggio di Bueno.

Il programma completo

Leeds-Burnley 3-1

Brentford - West Ham 3-0

Newcastle - Brighton 3-1

Wolves - Sunderland 1-1

Arsenal - Fulham

Bournemouth - Crystal Palace

Manchester United - Liverpool

Aston Villa - Tottenham

Chelsea - Nottingham Forest

Everton - Manchester City

Questa la classifica di Premier League

Arsenal 73 punti (34 partite giocate)

Manchester City 70 (33)

Manchester Utd 61 (34)

Liverpool 58 (34)

Aston Villa 58 (34)

Brentford 51 (35)

Brighton 50 (35)

Bournemouth 49 (34)

Chelsea 48 (34)

Fulham 48 (34)

Everton 47 (34)

Sunderland 47 (35)

Newcastle 45 (35)

Crystal Palace 43 (33)

Leeds 43 (35)

Nottingham 39 (34)

West Ham 36 (35)

Tottenham 34 (34)

Burnley 20 (35)

Wolves 18 (35)