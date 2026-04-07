Cori islamofobi dei tifosi, la FIFA avvia procedimento disciplinare contro la Spagna

La FIFA ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti della Federcalcio spagnola in seguito ai gravi episodi verificatisi durante l’amichevole tra Spagna ed Egitto al RCDE Stadium. Sotto la lente d’ingrandimento i cori islamofobi partiti da una parte della tifoseria, tra cui il vergognoso "chi non salta è musulmano", intonato più volte nel corso della gara. Episodi che l’arbitro ha puntualmente riportato nel referto, portando così all’intervento della Commissione disciplinare della FIFA.

Durante l’intervallo, sui maxischermi dello stadio è apparso un messaggio contro ogni forma di discriminazione, accompagnato da un annuncio dello speaker che invitava i presenti a interrompere comportamenti offensivi e xenofobi. Nonostante ciò, i cori sono ripresi anche nella ripresa, seppur coperti in parte dai fischi di altri settori del pubblico.

La federazione spagnola ha preso posizione attraverso i propri canali ufficiali, condannando con fermezza ogni forma di razzismo. Sulla vicenda si è espresso anche Lamine Yamal (musulmano), che ha denunciato pubblicamente l’accaduto, definendo inaccettabile l’uso della religione come strumento di insulto. Le possibili sanzioni per la RFEF vanno da una multa all’obbligo di promuovere campagne antirazziste nelle prossime partite. Al momento, non è prevista la chiusura dello stadio.