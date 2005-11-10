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Il Deportivo A Coruña si assicura Leo Román: contratto fino al 2031

Il Deportivo A Coruña si assicura Leo Román: contratto fino al 2031 TUTTOmercatoWEB
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Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
ieri alle 21:57Calcio estero
Il portiere della nazionale spagnola lascia il Maiorca e firma un contratto quinquennale con il club galiziano.

Il Deportivo A Coruña ha annunciato l'ingaggio del portiere internazionale spagnolo Leo Roman Riquelme (Ibiza, 6 luglio 2000), dopo aver esercitato la clausola rescissoria prevista nel suo contratto. L'estremo difensore ha firmato un accordo valido per le prossime cinque stagioni.

Leo Roman arriva al Deportivo dopo aver disputato 40 partite nella Liga nelle ultime due stagioni (2024/25 e 2025/26) con la maglia del Maiorca. Le sue prestazioni gli sono valse anche la prima convocazione nella nazionale maggiore della Spagna.

In precedenza aveva difeso i pali del Real Oviedo nella stagione 2023/24 di Segunda Division, collezionando 42 presenze e mantenendo la porta inviolata in 14 occasioni.

Il portiere ha esordito con la nazionale spagnola guidata da Luis de la Fuente nell'amichevole disputata contro l'Iraq lo scorso giugno allo stadio ABANCA-RIAZOR.

Con l'arrivo di Leo Roman, il Deportivo rinforza un ruolo chiave della rosa assicurandosi un portiere giovane, già affermato e con importanti prospettive internazionali.

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