Ufficiale
Fenerbahçe, preso Nathan Aké: il difensore raggiungerà la squadra nel ritiro austriaco
TUTTOmercatoWEB
Nathan Aké ha firmato con il Fenerbahçe e si unirà ai nuovi compagni nel ritiro in Austria dopo un periodo di vacanza post mondiale
Il Fenerbahçe ha ufficializzato l'ingaggio di Nathan Aké. Con un comunicato, il club turco ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il difensore della nazionale olandese e di aver già sottoscritto il contratto con il giocatore.
L'Olanda è già stata eliminata dai Mondiali FIFA 2026 e, come spiegato dalla società, Aké si prenderà ora un periodo di vacanza prima di mettersi a disposizione del nuovo allenatore. Il difensore raggiungerà infatti il Fenerbahçe direttamente nel ritiro precampionato in Austria, dove inizierà la preparazione in vista della nuova stagione.
Altre notizie Calcio estero
Arsenal, Odegaard sempre più vicino al Galatasaray: accordo con il giocatore, ora si tratta con i Gunners