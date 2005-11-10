Donnarumma ritrova il PSG, Maresca: "È positivo quando mi parla di quell'esperienza"
Daniele Najjar
Domani sera, mercoledì 15 ottobre, si gioca il big match della seconda giornata della League Phase di Champions League fra il Manchester City ed il Paris Saint-Germain, due delle favorite assolute per la vittoria finale del trofeo. Partita nella partita sarà quella fra l'ex Milan Gigio Donnarumma e il club che lo ha scaricato due anni fa. L'allenatore del Manchester City, Enzo Maresca, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del match e anche del capitano della Nazionale Italiano.
Le parole di Enzo Maresca su Donnarumma e Luis Enrique
Queste le parole di Enzo Maresca su Gigio Donnarumma: "Se ho parlato con Donnarumma delle sue sensazioni in vista del PSG? Ho parlato con lui, ma abbiamo parlato della gara di Anfield, Gigio comunque è sempre stato positivo e felice ogni volta in cui mi ha parlato del Paris Saint-Germain, perché lì ha vissuto un'esperienza incredibile", ha spiegato.
L'allenatore italiano poi ha parlato anche di Luis Enrique: "Lui Enrique è un allenatore che prova a evolvere sempre, a migliorare, per battere il PSG serve la gara perfetta. La Champions è già difficile vincela una volta, loro lo hanno fatto per due volte di fila e questo dimostra la loro bravura", ha fatto notare Maresca.