Super sfida domenica prossima per il Manchester City. La squadra di Enzo Maresca sarà impegnata all'Emirates Stadium contro l'Arsenal. In vista della sfida contro il team di Arteta, l'allenatore dei Citizens ha commentato in conferenza stampa: "Sono assolutamente tranquillo, niente panico; so bene che dobbiamo vincere le partite, perché è il nostro lavoro, ma per me è tutto nella norma. Hanno vinto la Premier League e giocato la finale di Champions League: questo basta a dimostrare quanto siano forti in questo momento. Non c’è dubbio: avendo vinto la Premier League, probabilmente sono i migliori al momento.

Noi faremo del nostro meglio per vincere la partita. Tutti fanno paragoni, ma stiamo parlando di un gruppo che lavora insieme da sette anni contro uno che lo fa da quattro mesi. Non si possono confrontare. C’è chi prova a farlo, ma per me la situazione è chiara.

Quando parlo di sette anni contro quattro mesi, mi riferisco alla realtà dei fatti. Domenica è una giornata importante, al 100%. Ma per noi è una stagione lunga. Vedremo a febbraio e marzo a che punto saremo e, da lì, si potranno definire gli obiettivi. Al momento, credo sia inutile parlare di traguardi o di dove potremo arrivare a fine stagione".