Il tecnico del Manchester City Enzo Maresca ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Arsenal di domenica prossima: "A dire il vero - ha ammesso il mister italiano - sono preoccupato per il quotidiano; ogni partita è importante, non c’è dubbio. Ma io sono concentrato sulla nostra squadra: su come possiamo migliorare, diventare più solidi, attaccare meglio ed essere più cinici, visto che stiamo creando molto. Poi, vedremo se saremo vicini o lontani dalla vetta.

Il presente è certamente importante, ma per me conta ancora di più il futuro: cercare di crescere e costruire qualcosa con il gruppo. Non dimentichiamo che siamo solo all’inizio. Non è uno sprint, è una maratona. Il presente conta, domenica possiamo conquistare tre punti, ma stiamo costruendo qualcosa in ottica futura. Una fase di transizione richiede tempo. Quando abbiamo vinto sette partite, forse qualcuno ha pensato che al City non ci fosse alcuna transizione. Ma l’ho detto più volte: non sono un mago, la transizione c’è. È normale.

Abbiamo otto o nove giocatori nuovi e anche l’allenatore è nuovo - ha spiegato Maresca nel corso dell'incontro con i media -. Serve tempo. Basta guardare altri club per capire quanto sia complessa una fase di transizione".