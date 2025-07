Ufficiale Dopo Kayode e Kelleher, il Brentford piazza il terzo acquisto: ecco Milambo dal Feyenoord

Terzo acquisto per questa sessione estiva di mercato del Brentford: dopo l'arrivo del portiere Caoimhin Kelleher dal Liverpool e il trasferimento a titolo definitivo del terzino Michael Kayode dalla Fiorentina, il club inglese ingaggia Antoni Milambo dal Feyenoord.

Questo il comunicato del Brenford: "Il Brentford ha completato l'acquisto di Antoni Milambo dal club di Eredivisie Feyenoord, soggetto all'autorizzazione internazionale. Il centrocampista ventenne ha firmato un contratto di cinque anni, con un'opzione da parte del club per un altro anno.

Milambo arriva nella zona ovest di Londra dopo una stagione 2024/25 davvero impressionante.

L'olandese ha collezionato 42 presenze con il Feyenoord in tutte le competizioni, segnando sette gol e fornendo otto assist. Questo include nove partite e quattro gol (3G, 1A) in UEFA Champions League.

Nazionale olandese Under 21, Milambo ha rappresentato la sua nazione in tre occasioni al Campionato Europeo Under 21 UEFA svoltosi in Slovacchia quest'estate. Milambo era in campo fin dall'inizio quando la squadra di Michael Reiziger perse 2-1 contro i futuri vincitori dell'Inghilterra in semifinale".

Il direttore tecnico del Brentford, Lee Dykes, ha dichiarato: "Siamo tutti molto contenti per l'arrivo di Antoni Milambo. Seguivamo Antoni da alcuni anni e abbiamo monitorato attentamente il suo sviluppo nel Feyenoord e nella prima squadra. Crediamo che Antoni abbia tutte le qualità necessarie per essere un ottimo giocatore della Premier League e crediamo che abbia il potenziale per sviluppare il suo gioco ad alto livello qui in Inghilterra. Antoni è un centrocampista abile e lungimirante, capace di segnare tutti i tipi di gol, come ha dimostrato durante la sua fase di crescita, in Eredivisie e in Champions League. Vorrei esprimere la nostra gratitudine al team dirigenziale del Feyenoord per l'assistenza fornitaci in merito al nostro interesse per Antoni e per la professionalità dimostrata durante tutto il processo di trasferimento".