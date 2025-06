Ufficiale Dopo l'addio al Nantes, Chirivella riparte dalla Grecia: ha firmato col Panathinaikos

Il Panathinaikos ha ufficializzato l’ingaggio di Pedro Chirivella: il centrocampista spagnolo, proveniente dal Nantes, ha espresso entusiasmo per la nuova avventura, dichiarando di non vedere l’ora di scendere in campo davanti ai tifosi del club ateniese: "Il progetto del Panathinaikos mi ha convinto fin da subito. Appena hanno mostrato il loro interesse, tutto si è mosso rapidamente. È stato fondamentale sentire quanto mi volessero davvero".

Il 27enne ex Liverpool ha sottolineato il peso della storia del club e l’ambizione di tornare a competere ad alti livelli in Europa: "Il Panathinaikos è un grande club, non solo in Grecia ma anche nel panorama europeo. Ricordo quando giocava contro il Real Madrid in Champions League. Voglio scrivere la mia storia qui".

Con già tre trofei conquistati in carriera da capitano al Nantes, Chirivella porta esperienza e spirito da leader: "Voglio aiutare i miei compagni a tirare fuori il meglio. Anche se ho esperienza, ho ancora fame di migliorarmi". Infine ha parlato degli obiettivi stagionali: "Puntiamo a tutto: campionato, coppa e qualificazione europea, partendo dai playoff con i Rangers. Daremo tutto, con umiltà e lavoro". Il messaggio ai tifosi è chiaro: "Prometto massimo impegno ogni giorno. Non vedo l’ora di giocare davanti a voi".