Ufficiale Il Nantes saluta il suo capitano Pedro Chirivella: fatta per il passaggio al Panathinaikos

vedi letture

È finita l'avventura di Pedro Chirivella con la maglia del Nantes. Il capitano del club francese saluta dopo cinque anni e andra al Panathinaikos.

Questa la nota del club:

"Formatosi in precedenza all'FC Valencia, il centrocampista spagnolo, poi capitano della sua squadra giovanile, è entrato a far parte della Liverpool Reds Academy all'età di 16 anni. Dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista nel 2015 con il club, forte di 20 titoli di campione d'Inghilterra, ha debuttato lo stesso anno in una partita di Europa League contro i Girondins de Bordeaux.

Per continuare il suo apprendistato, Pedro Chirivella è stato ceduto in prestito due volte ai Paesi Bassi: al Go Ahead Eagles (gennaio 2017 - giugno 2017) e al Willem II (luglio 2017 - giugno 2018), prima di un nuovo prestito in Spagna, all'Extremadura UD (LaLiga 2, gennaio 2019 - giugno 2019).

Dopo un anno con i Reds U23, nel giugno 2020 il nativo di Valencia ha firmato un contratto triennale con l'FC Nantes.

Tipico centrocampista spagnolo con un gioco incentrato sui passaggi, Pedro Chirivella si integrò perfettamente con i Canaries e divenne rapidamente titolare. La sua tecnica e visione di gioco superiori alla media gli permisero di diventare un vero leader per i Gialloverdi, stagione dopo stagione, uno degli uomini forti, un capitano. L'apice della sua carriera al Nantes arrivò il 7 maggio 2022, con l'indimenticabile vittoria dell'FCN nella finale di Coppa di Francia contro l'OGC Nizza.

Dopo 173 partite in gialloverde, Pedro Chirivella lascia l'FC Nantes. Un club che ha significato più di ogni altro, come ha dichiarato lo scorso marzo:

"Se qualcuno mi avesse detto, quando sono arrivato qui, che avrei giocato cinque stagioni intere e che sarei stato capitano... non ci avrei creduto. Dopo la prima stagione, ho capito di aver trovato la mia casa calcistica qui. Sono molto, molto felice in questa città. È un grande orgoglio indossare la fascia di capitano di questa squadra. È incredibile. È qui che ho giocato il mio miglior calcio".