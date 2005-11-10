Ufficiale El Kachati nuovo rinforzo per il Reims: il 26enne arriva dal NEC Nijmegen

Il Reims ha ufficializzato, questo giovedì, l’arrivo di Youssef El Kachati dal NEC Nijmegen. L’attaccante, 26 anni, si è legato ai biancorossi con un contratto valido fino al 2028. "Il Reims è felice di poter contare sulle qualità di Youssef El Kachati, un attaccante istintivo, mobile ed efficace all'interno dell'area di rigore, per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della stagione 2026-27", si legge nel comunicato diffuso dal club francese.

"Arrivare al Reims rappresenta un passo importante per la mia carriera. È un club storico, con una grande reputazione nel calcio francese, e sono grato per la fiducia che la società ha riposto in me. Non vedo l’ora di aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi e di vivere grandi emozioni insieme ai nostri tifosi", ha dichiarato il nuovo acquisto del club transalpino.