Ufficiale Tadic torna nei Paesi Bassi dopo tre anni: ha firmato con il NEC Nijmegen

L'attaccante dopo due stagioni in Tuchia e una negli Emirati Arabi torna in Eredivisie dove aveva vestito a lungo la maglia dell'Ajax

A distanza di tre anni dall'addio all'Ajax, l'attaccante serbo Dusan Tadic tornerà a giocare in Eeredivisie. Questa volta con la maglia del NEC Nijmegen con cui ha firmato un biennale. Nel massimo campionato olandese, dove ha vestito anche la maglia del Groningen e del Twente, il classe '88 ha messo a segno 119 reti in 295 presenze.

Il comunicato del club olandese

"Il NEC ha rinforzato la propria rosa con l'ingaggio di Dusan Tadić. L'attaccante 37enne ha firmato un contratto con il club di Nijmegen fino all'estate del 2028.

Con l'arrivo di Tadić, il NEC porta a Nijmegen un giocatore dal curriculum di tutto rispetto. Il serbo ha militato nell'Al-Wahda la scorsa stagione, dopo aver vestito le maglie di Ajax, Fenerbahçe SK, Southampton, FC Twente, FC Groningen e FK Vojvodina. Inoltre, Tadić vanta 111 presenze con la nazionale serba, detenendo il record di presenze internazionali per il suo paese".

Le parole del dt Aalbers

Il direttore tecnico Carlos Aalbers ha dichiarato: "A volte si presenta un'opportunità che inizialmente si pensa non sia fattibile per un club come il NEC. Dusan Tadić è uno di questi giocatori. Crediamo in un buon mix di talento ed esperienza, e Dusan si inserisce perfettamente. Con le sue qualità e la sua personalità, è una risorsa non solo in campo, ma anche fuori dal campo."

Durante le discussioni, abbiamo notato che le nostre ambizioni e la nostra visione erano perfettamente allineate. Il nostro progetto di sviluppo sportivo, la visione di Dick Schreuder e il suo modo di interpretare il calcio, così come la prospettiva di una stagione europea, lo hanno attratto enormemente. Inoltre, Dusan aspira a diventare allenatore dopo la sua carriera da giocatore. Vogliamo offrirgli l'opportunità di crescere ulteriormente in questo ambito nei prossimi anni. Siamo quindi estremamente felici che abbia scelto NEC.