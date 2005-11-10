Elezioni FIFA, e se l'avversario di Infantino fosse Beckham? Al momento è solo un'ipotesi

David Beckham nuovo presidente della FIFA? Al momento resta soltanto un'ipotesi, ma il nome dell'ex fuoriclasse inglese ha iniziato a circolare con insistenza negli ambienti del calcio internazionale come possibile candidato alternativo a Gianni Infantino. L'attuale numero uno della FIFA punta a ottenere il quarto mandato consecutivo alle prossime elezioni, ma è cresciuto il malcontento tra una parte della UEFA e alcuni alleati, alla ricerca di una nuova guida considerata più vicina ai principi di trasparenza e integrità.

La scadenza per presentare eventuali candidature è fissata al 18 novembre e proprio Beckham viene indicato come uno dei pochi profili con il potenziale per mettere in discussione la leadership di Infantino. A favore dell'ex capitano dell'Inghilterra ci sarebbe innanzitutto una popolarità globale difficilmente paragonabile: una carriera da icona del calcio mondiale, una forte presenza mediatica e una rete di relazioni costruita tra Europa, Stati Uniti e Asia. Inoltre, Beckham può vantare esperienza manageriale grazie al ruolo di co-proprietario dell'Inter Miami e alle numerose attività svolte come ambasciatore internazionale.

Un altro elemento potrebbe essere la sua posizione critica nei confronti degli scandali che hanno coinvolto la FIFA in passato. Beckham aveva infatti definito "ripugnanti" i casi di corruzione emersi negli anni precedenti. Resta però da capire se l'ex giocatore inglese sia realmente intenzionato a scendere in campo per una sfida elettorale. Il tempo stringe e gli oppositori di Infantino devono individuare rapidamente un candidato in grado di raccogliere consensi sufficienti per contendere la presidenza della FIFA.