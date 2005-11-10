Beckham celebra Kane dopo il Pallone d’Oro: la foto del 2005 racconta una storia speciale

Prima del trionfo al Pallone d’Oro, dei record con il Bayern Monaco e della consacrazione come capitano dell’Inghilterra, Harry Kane era semplicemente un bambino che aveva dei sogni. E al suo fianco, fin dall’infanzia, c’è sempre stata Kate Goodland, oggi sua moglie e una delle figure più importanti della sua vita.

I due si sono conosciuti quando avevano appena quattro anni, ai cancelli della Larkswood Primary School di Chingford, quartiere dell’est di Londra. Per anni sono rimasti amici, vivendo a poca distanza l’uno dall’altra, prima di iniziare una relazione durante l’adolescenza. Una storia cresciuta insieme alla carriera del bomber inglese, immortalata anche in una fotografia del 2005 insieme a David Beckham, quando entrambi erano ancora giovanissimi e nessuno poteva immaginare il futuro che li avrebbe attesi.

E proprio quella foto è riemersa nelle scorse ore, pubblicata dall'ex giocatore di Manchester United, Real Madrid, Milan e PSG per congratularsi con due "persone adorabili". Un momento di grande tenerezza, che testimonia l'affetto e il rispetto tra due figure emblematiche del calcio inglese.