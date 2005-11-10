Beckham celebra Kane dopo il Pallone d’Oro: la foto del 2005 racconta una storia speciale
Michele Pavese
Prima del trionfo al Pallone d’Oro, dei record con il Bayern Monaco e della consacrazione come capitano dell’Inghilterra, Harry Kane era semplicemente un bambino che aveva dei sogni. E al suo fianco, fin dall’infanzia, c’è sempre stata Kate Goodland, oggi sua moglie e una delle figure più importanti della sua vita.
I due si sono conosciuti quando avevano appena quattro anni, ai cancelli della Larkswood Primary School di Chingford, quartiere dell’est di Londra. Per anni sono rimasti amici, vivendo a poca distanza l’uno dall’altra, prima di iniziare una relazione durante l’adolescenza. Una storia cresciuta insieme alla carriera del bomber inglese, immortalata anche in una fotografia del 2005 insieme a David Beckham, quando entrambi erano ancora giovanissimi e nessuno poteva immaginare il futuro che li avrebbe attesi.
E proprio quella foto è riemersa nelle scorse ore, pubblicata dall'ex giocatore di Manchester United, Real Madrid, Milan e PSG per congratularsi con due "persone adorabili". Un momento di grande tenerezza, che testimonia l'affetto e il rispetto tra due figure emblematiche del calcio inglese.
🤩 David Beckham felicitó a Harry Kane por la obtención del #BalónDeOro con una foto particular. La misma fue tomada hace más de 20 años, cuando el delantero era un niño y formaba parte de "The David Beckham Academy". La niña a su lado resultó ser Kate Kane, la esposa de Harry, y con quien tiene cuatro hijos. "Esto no podría pasarle a gente más agradable. Felicitaciones a ambos", escribió el exfutbolista y empresario en sus redes sociales.— TyC Sports (@TyCSports) October 27, 2026