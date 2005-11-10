La partita tra Real Madrid e Alaves, attualmente in corso e valida per la 14ª giornata di Liga, ha una valenza particolare per uno dei protagonisti in campo. Si tratta di Jude Bellingham, autentico riferimento dei Blancos e autore fin qui di uno straordinario inizio di stagione con 7 gol e 5 assist in 19 partita.

Con la sfida di stasera, infatti, l'ex Dortmund tocca quota 159 apparizioni con il Real diventando, l'inglese più presente nella storia del club. Un primato che, però, non può vantare in solitaria. A quota 159, infatti, si trova anche un altro calciatore britannico che ha fatto la storia di questa società. Si tratta di David Beckham, una delle stelle del Real dei Galacticos.