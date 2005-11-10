Real Madrid-Alaves speciale per Bellingham: raggiunto Beckham come inglese più presente
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Paolo Lora Lamia
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 21:56Calcio estero
autore Paolo Lora Lamia
28.11.2026 21:56Calcio estero
Nel match che chiude il sabato di Liga, il centrocampista offensivo ex Dortmund tocca quota 159 presenze con la maglia del Real.
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
La partita tra Real Madrid e Alaves, attualmente in corso e valida per la 14ª giornata di Liga, ha una valenza particolare per uno dei protagonisti in campo. Si tratta di Jude Bellingham, autentico riferimento dei Blancos e autore fin qui di uno straordinario inizio di stagione con 7 gol e 5 assist in 19 partita.
Con la sfida di stasera, infatti, l'ex Dortmund tocca quota 159 apparizioni con il Real diventando, l'inglese più presente nella storia del club. Un primato che, però, non può vantare in solitaria. A quota 159, infatti, si trova anche un altro calciatore britannico che ha fatto la storia di questa società. Si tratta di David Beckham, una delle stelle del Real dei Galacticos.
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