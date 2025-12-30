Endrick al Lione, Romario fiducioso: "Ha il gol nel sangue, spero faccia il salto definitivo"

Il Lione ha confermato la sua storica tradizione brasiliana assicurandosi il prestito di Endrick, attaccante del Real Madrid classe 2005, in quella che rappresenta una delle operazioni più importanti della Ligue 1 negli ultimi anni. Il giovane talento, cresciuto nelle giovanili del Palmeiras, arriva in Francia con l’obiettivo di rilanciare la sua carriera europea, dopo un periodo non semplice nella capitale spagnola, dove ha faticato a trovare continuità.

In Brasile, l’approdo di Endrick al Lione ha suscitato grande entusiasmo, con tifosi e addetti ai lavori che vedono in questa esperienza una chance fondamentale per il ragazzo di imporsi nel calcio europeo. Tra chi segue con particolare attenzione il suo percorso c’è Romario, leggenda verdeoro e campione del mondo 1994, che non ha nascosto le sue speranze riguardo al futuro del giovane attaccante: "Endrick è uno dei grandi talenti del Brasile. Purtroppo al Real Madrid non ha avuto molte opportunità, ma è un giocatore di qualità: sa segnare, ha il gol nel sangue. Spero che questa esperienza a Lione lo aiuti a fare il salto definitivo", ha dichiarato sulle pagine de L’Équipe.

Il Lione punta dunque su Endrick non solo come rinforzo tecnico, ma anche come simbolo del suo legame storico con il calcio brasiliano, nella speranza che il giovane possa ritrovare fiducia e continuità in una squadra ambiziosa della Ligue 1. La parentesi francese rappresenterà per Endrick un banco di prova cruciale anche per alimentare le speranze di essere convocato da Carlo Ancelotti al Mondiale.