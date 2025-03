Ufficiale Fluminense, esonerato l'ex ct del Brasile Mano Menezes: squadra a Marcão

vedi letture

Nella notte italiana è arrivata la decisione del Fluminense, dopo il ko per 2-0 contro il Fortaleza: esonerato il tecnico Mano Menezes, che in carriera ha guidato in passato anche la Nazionale brasiliana dal 2010 al 2012.

Ecco il comunicato del club carioca: "Il Fluminense FC comunica che Mano Menezes non è più responsabile della direzione tecnica della squadra. Anche gli assistenti Sidnei Lobo e Thiago Kosloski e il preparatore atletico Flávio Oliveira lasciano il club. Il club ringrazia i professionisti per la dedizione dimostrata nel loro lavoro e augura loro successo nella loro futura carriera.

L'allenatore in seconda Marcão subentra ad interim e guiderà la squadra nella partita contro l'Once Caldas, martedì prossimo (01/03), in Colombia, per il primo turno del Conmebol South American".

Panchine vacanti in Brasile: Jorge Jesus risponde dei rumors sul futuro da ct verdeoro

Dopo l'esonero di Dorival Junior dalla panchina del Brasile intanto - fatale il ko per 4-1 contro l'Argentina nelle Qualificazioni al Mondiale 2026 per lui - è partito il toto-nomi per la scelta del suo successore. Dopo il nome di Carlo Ancelotti, è stato fatto quello di Jorge Jesus da parte della stampa ed oggi l'allenatore portoghese ha risposto sul tema.

In una intervista rilasciata al portale 'UOL', il tecnico portoghese, attualmente alla guida dell'Al Hilal in Saudi Pro League, ha garantito di non essere ancora stato contattato da nessuno della federazione verrdeoro: "Nessuno mi ha parlato almeno fino ad oggi" - ha spiegato, per poi spiegare di non aver alcuna controversia in atto con Neymar: ". Non ho alcun problema con Neymar, ma nessun club o nazionale può dipendere dai giocatori", ha spiegato.

Come mai questa smentita su Neymar? Bisogna ricordare che il fantasista attualmente al Santos, ha deciso di tornare in Patria proprio a causa del rapporto deteriorato con Jorge Jesus. E di recente proprio Neymar ha dichiarato: "Non ho i 90 minuti perché sono stato infortunato per molto tempo, un infortunio grave; poi sono tornato e mi sono infortunato di nuovo. Mi allenavo, ma avevo bisogno di giocare, di sentirmi felice. Sono rimasto molto deluso da ciò che ha detto Jorge Jesus, quando ha detto che non ero allo stesso livello dei compagni di squadra".