Ufficiale Genesio non è più l'allenatore del Lille: niente rinnovo, annunciata la separazione

Nonostante una stagione chiusa con la qualificazione diretta alla prossima Champions League, le strade del Lille e di Bruno Genesio si separano ufficialmente. Il club francese ha annunciato la conclusione del rapporto con il tecnico attraverso un comunicato diffuso pochi giorni dopo la fine della Ligue 1 2025-26.

La decisione arriva al termine del contratto biennale firmato dall’allenatore nell’estate del 2024. Genesio lascia i Dogues dopo aver centrato gli obiettivi fissati dalla società: mantenere il club stabilmente ai vertici del calcio francese e garantire continuità europea. Il terzo posto conquistato in campionato rappresenta infatti uno dei migliori risultati recenti del Lille.

Negli ultimi giorni, però, le indiscrezioni su una possibile separazione si erano moltiplicate. Da un lato il forte logoramento accumulato dopo due stagioni intense, dall’altro la volontà della dirigenza di aprire un nuovo ciclo tecnico. Sullo sfondo anche alcune voci relative a interessamenti provenienti dall’estero per l’allenatore francese.

Nel comunicato ufficiale, il Lille ha sottolineato come il rapporto si sia concluso in maniera serena e consensuale: “Il LOSC e Bruno Genesio hanno deciso di non proseguire insieme al termine della stagione 2025-2026”. Il presidente Olivier Létang ha inoltre ringraziato il tecnico per “la qualità del lavoro svolto, la professionalità e l’impegno dimostrati”.