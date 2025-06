Ufficiale Girona, addio alla leggenda Juanpe: dopo nove anni il difensore saluta i catalani

Dopo nove stagioni trascorse a difendere con orgoglio lo stemma del Girona, Juanpe Ramírez conclude la sua tappa nel club catalano. Questo il comunicato ufficiale: "Dall'estate del 2016, il difensore centrale canario è diventato una delle grandi figure della storia recente del Girona, con un totale di 265 partite ufficiali disputate, diventando il secondo giocatore con più presenze con il club nel calcio professionistico.

In questi anni, Juanpe è stato protagonista di momenti storici, come le due promozioni in Prima Divisione (2017 e 2022), e ha vissuto il sogno europeo, lasciando il segno con un gol in Champions League contro lo Slovan Bratislava. Juanpe è stato più di un giocatore del Girona FC: è stato un punto di riferimento dentro e fuori dal campo, un esempio di impegno, professionalità e leadership. Il suo segno nello spogliatoio, la sua dedizione incondizionata e il suo amore per il club lo hanno reso uno dei calciatori più amati dai tifosi biancorossi.

Dal Girona FC vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine a Juanpe per questi anni di dedizione e passione. Siamo orgogliosi di aver condiviso questo percorso con lui e avrà sempre le porte del Montilivi aperte. Questa sarà sempre casa sua. Grazie di tutto, Juanpe. In bocca al lupo per le tue nuove sfide".