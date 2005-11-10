Ufficiale Il Basilea riaccoglie Jonas Omlin: il portiere svizzero torna a casa dopo sei stagioni

Il Basilea riabbraccia un indimenticato protagonista del passato recente. Jonas Omlin torna infatti in Svizzera dopo sei anni trascorsi tra Francia e Germania, firmando un contratto triennale fino all’estate 2029 e riprendendo il suo posto tra i pali.

Il portiere aveva già vestito la maglia del Basilea tra il 2018 e il 2020, periodo nel quale si era affermato come uno dei migliori estremi difensori della Super League. Nella stagione 2019/20 aveva collezionato 44 presenze complessive e ben 16 clean sheet, contribuendo in maniera decisiva a rendere la squadra una delle difese più solide del campionato. Le sue prestazioni gli erano valse anche la prima convocazione con la Nazionale svizzera.

Nel 2020 il trasferimento al Montpellier, poi nel 2023 il passaggio in Bundesliga al Borussia Mönchengladbach, fino all’ultima esperienza in prestito al Bayer Leverkusen. Ora il ritorno a casa, con l’obiettivo di rilanciare il progetto del Basilea. Entusiasta il giocatore: "Per me è un po’ come tornare a casa. Non vedo l’ora di rivedere i tifosi; ho tantissimi ricordi positivi qui: al Basilea ho vinto il mio primo titolo e grazie alle prestazioni con questo club sono arrivato in Nazionale e poi all’estero. Ora torno con più esperienza e voglia di aiutare la squadra a lottare per i trofei".

Soddisfazione anche da parte della dirigenza, con Valentin Stocker che ha sottolineato il valore del portiere: "Siamo molto felici del ritorno di Jonas. È un leader dentro e fuori dal campo, lavora in modo esemplare e si assume responsabilità. Le sue qualità non sono mai state in discussione. Speriamo che possa restare a lungo in salute e dare tutto il suo potenziale alla squadra".