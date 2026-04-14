Il leader silenzioso dello Sporting fa gola alle big: Inacio non partirà per meno di 60 milioni

Senza fare troppo rumore, si sta affermando tra i migliori difensori d’Europa. La stagione di Gonçalo Inácio non è passata inosservata: il centrale dello Sporting CP è diventato un pilastro della squadra di Rui Borges, protagonista anche in campo europeo, dove il club sogna in grande in Champions League.

Classe 2001, nato ad Almada, Inácio si è imposto come uno dei difensori più completi al di fuori dei top cinque campionati. Alto 1,87 m, elegante e dotato di un eccellente piede sinistro, abbina qualità tecniche rare per un centrale a una solidità difensiva sempre più evidente. I numeri confermano la sua crescita: precisione nei passaggi intorno all’89%, buona efficacia nei lanci lunghi e una presenza costante nei duelli aerei e nelle riconquiste.

Dopo l’addio di Rúben Amorim, che lo aveva valorizzato, Inácio ha addirittura alzato il livello sotto la guida di Rui Borges. È diventato il primo regista difensivo dei Leões, fondamentale nell’impostazione e capace di innescare direttamente gli attaccanti con lanci millimetrici, come visto anche nelle sfide europee più recenti. Il suo rendimento non è passato inosservato: diversi top club, tra cui Real Madrid, Barcellona e le big della Premier League, hanno messo gli occhi su di lui. Tuttavia, lo Sporting ha blindato il giocatore con un rinnovo fino al 2030 e una clausola da 60 milioni di euro.

Anche in nazionale è ormai una certezza. Il commissario tecnico Roberto Martínez lo ha lanciato nel 2023 e da allora non ne fa più a meno. Dopo Euro 2024 è diventato titolare fisso al centro della difesa, spesso accanto a Rúben Dias. Con la Coppa del Mondo all’orizzonte, Inácio si candida a essere uno dei leader della nuova generazione portoghese. In campo e nello spogliatoio è già una voce autorevole: un capitano senza fascia, pronto a raccogliere l’eredità di Cristiano Ronaldo quando arriverà il momento.