Ufficiale Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina. Contratto fino al 2028: il comunicato

Adesso è ufficiale: Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina. Ad annunciarlo è stato lo stesso club viola con il seguente comunicato, nel quale ha reso noto anche la durata del contratto che legherà l'ex tecnico del Sassuolo alla società gigliata: "ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola.

Nato a Roma il 28 novembre 1977, Grosso ha intrapreso la carriera da allenatore nel 2013 nel Settore Giovanile della Juventus.

Il debutto alla guida di una Prima Squadra risale al 2017, sulla panchina del Bari in Serie B. Nel corso della sua carriera, il nuovo Mister viola ha allenato anche, tra le altre l’ Olympique Lione, il Frosinone ed il Sassuolo, centrando due promozioni dalla Serie B alla Serie A e raggiungendo, nel corso dell’ultima stagione alla guida dei neroverdi, l’ undicesimo posto in classifica da neopromosso.

Tutta la Fiorentina è lieta di accogliere con grande entusiasmo un Campione del Mondo e un allenatore che ha dalla sua competenza, freschezza ed entusiasmo: benvenuto Mister Fabio Grosso!

Il nuovo allenatore viola ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028".