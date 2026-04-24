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Il Porto valuta ricorso contro Inacio: nel mirino il mancato rosso nel Classico di Coppa

Il Porto valuta ricorso contro Inacio: nel mirino il mancato rosso nel Classico di CoppaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:12Calcio estero
Michele Pavese

Il Porto starebbe valutando la possibilità di presentare un’azione disciplinare nei confronti di Gonçalo Inacio in seguito all’intervento su William Gomes nelle primissime fasi dell’ultimo Classico contro lo Sporting (semifinale di ritorno di Taça de Portugal terminato 0-0, risultato che ha favorito i Leoni).

L’episodio, avvenuto nei minuti iniziali della partita, non è stato sanzionato dall’arbitro Miguel Nogueira, che ha lasciato proseguire il gioco senza concedere fallo. Una decisione che ha subito generato proteste e perplessità nella squadra di Farioli. Secondo quanto filtra dal club di Oporto, il disappunto non riguarda soltanto la valutazione del direttore di gara, ma anche il mancato intervento del VAR, che non avrebbe richiamato l’attenzione dell’arbitro su un’azione ritenuta potenzialmente decisiva.

La posizione del Porto è chiara: il contatto su William Gomes sarebbe stato, a loro avviso, meritevole di un cartellino rosso diretto, non solo per la dinamica dell’intervento ma anche per la conseguenza dell’azione, con l’attaccante che si sarebbe trovato in una situazione favorevole verso la porta avversaria.

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