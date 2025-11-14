Il Manchester United vieta al personale di pubblicare contenuti non autorizzati sui social

Il Manchester United vuole cambiare rotta e ha deciso di stringere il controllo su tutto ciò che filtra dall’interno del club. Secondo The Mirror, la società ha vietato al personale di pubblicare sui social contenuti non autorizzati, con l’obiettivo di preservare la riservatezza delle attività dietro le quinte.

Jason Wilcox, direttore sportivo dei Red Devils, ha spiegato la linea: "Vogliamo creare un ambiente che somigli a una famiglia, in cui ognuno possa esprimere la propria opinione, proporre idee e sentirsi ascoltato senza che nessuno si offenda". Le nuove direttive puntano dunque a regolamentare ciò che può essere condiviso pubblicamente, garantendo al contempo una comunicazione ufficiale coerente e perfettamente in linea con l’immagine del club.

Parallelamente, i tifosi avranno presto l’opportunità di visitare il nuovo centro d’allenamento di Carrington, che verrà aperto al pubblico nell’ambito di alcuni tour dello stadio Old Trafford. I visitatori potranno accedere agli spogliatoi, alla palestra, alle aree di recupero e alla sala conferenze, ma sarà severamente vietato scattare fotografie.