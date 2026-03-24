Il più giovane esordiente della nazionale francese può lasciare il PSG: c'è la Premier League

Tra i giovani più osservati in vista della prossima sessione di mercato c’è Ibrahim Mbaye, attaccante del PSG che sta attirando l’interesse di diversi club di Premier League. Tra questi c’è anche l’Aston Villa, che sta valutando la possibilità di muoversi concretamente nei prossimi mesi per assicurarsi uno dei prospetti più promettenti del panorama europeo.

Il classe 2006 ha trovato spazio in stagione soprattutto partendo dalla panchina, ma ha comunque collezionato 25 presenze complessive con la maglia del Paris Saint-Germain. Numeri che confermano la fiducia del club francese, ma che allo stesso tempo alimentano le riflessioni del giocatore sul proprio futuro. L’idea di trasferirsi in una squadra che possa garantirgli maggiore continuità da titolare è infatti una delle opzioni che Mbaye sta prendendo in considerazione in vista dell’estate.

L’Aston Villa, però, non è l’unica società interessata e la possibile qualificazione alla prossima Champions League potrebbe influire sulle scelte finali. Cresciuto nel settore giovanile del PSG, Mbaye ha esordito in prima squadra nell’agosto del 2024 a soli 16 anni, stabilendo anche il record come più giovane titolare della nazionale francese, superando Warren Zaïre-Emery.

Il giovane attaccante ha già avuto modo di mettersi in mostra anche a livello internazionale, partecipando alla Coppa d’Africa con il Senegal e trovando il gol negli ottavi di finale contro il Sudan, segnali di una crescita che non è passata inosservata ai club inglesi.