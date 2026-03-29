"Io a 17 anni giocavo il torneo Gambardella": Senegal, il CT folgorato da Mbaye del PSG

Per chi segue assiduamente il Paris Saint-Germain di Luis Enrique non è una novità sentire il nome di Ibrahim Mbaye. Uno dei diamanti più luminosi delle giovanili del club transalpino, ala destra classe 2008 addirittura che vanta già 37 presenze con la maglia del PSG dei campioni d'Europa, con 2 gol e 4 assist finora. Ad appena 18 anni compiuti e con quasi 1000 minuti stagionali il talentino senegalese sta vivendo uno dei momenti più importanti della sua carriera da calciatore, a sbracciare tra le stelle per avere il suo spazio.

Poi c'è la Nazionale. Ibrahim Mbaye continua a brillare con il Senegal e già lo aveva dimostrato da teenager ancora nella Coppa d'Africa 2025, vinta sul campo prima che la CAF dichiarasse il Marocco vincitore a tavolino. Ma ieri con i Leoni della Teranga è finito nuovamente sotto le luci dei riflettori, nel match amichevole contro il Perù allo Stade de France, con tanto di assist a Nicolas Jackson e il trionfo finale per 2-0.

Sostituito dopo l'ora di gioco da Boulaye Dia della Lazio, Mbaye però ha ricevuto gli elogi del suo CT Pape Thiaw: "Sappiamo che il suo margine di miglioramento è enorme. A 17 anni, vincere una Champions League e una Coppa d'Africa per il proprio Paese è straordinario, senza contare il titolo di campione di Francia. Io, a 17 anni, giocavo il torneo Gambardella", ha dichiarato, in merito alla competizione giovanile organizzata dalla FFF con il Saint-Etienne.

"Si trova in un club eccellente. Sta facendo ottime cose con un bravissimo allenatore da cui impara molto (Luis Enrique, ndr) e un gruppo straordinario, sia in nazionale che nel club", ha proseguito il tecnico Thiaw. "È un ragazzo che seguo da molto tempo. La sua prestazione è stata buona, anche se ci sono cose da migliorare come per chiunque altro". Ora non resta che vedere se per i Mondiali 2026 ci sarà spazio anche per lui, ma tutto lascia credere che sarà così.