Ufficiale Il portoghese Nani saluta la Turchia, risolto il contratto con l'Adana Demirspor

vedi letture

Si conclude dopo dieci mesi l'avventura all'Adana Demirspor di Nani, laterale offensivo portoghese che per tanti anni ha vestito la maglia del Manchester United e in Italia s'è messo in luce sia con la Lazio che col Venezia.

Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club turco ha reso noto che il suo contratto è stato risolto: "Ci siamo separati di comune accordo dal nostro calciatore professionista Luis Nani. Ringraziamo Nani per i suoi servizi al nostro club e gli auguriamo successo nella sua futura carriera". Classe '86, Nani in questa stagione ha realizzato quattro reti in ventotto presenze.